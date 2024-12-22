ذكرت الشرطة في بلدة "أونا" الألمانية، اليوم الأحد، أن طفلة /أربعة أعوام/ حريصة على ضمان مكان لها ضمن طابور من المنتظرين لدخول مركز محلي خاص برعاية الأطفال، تسللت من منزلها في منتصف الليل لتنام على عتبة روضة الأطفال.

ورغم ظروف الطقس الباردة والرطبة أيضا، وحتى بدون الاستعانة ببطانية لتحميها من البرد القارس، استلقت الطفلة أمام روضة الأطفال انتظارا لموعد فتحها.

ولاحظت امرأة كانت تمر في الطريق، الطفلة عند الساعة 0530 صباحا، قبل حلول الفجر بوقت طويل، في واحدة من أطول ليالي العام وأشدها بردا، وقامت بإبلاغ شرطة البلدة التي تقع إلى شرق دورتموند مباشرة، حيث أعرب مسؤولو الشرطة عن دهشتهم.

ولم يكن والداها أقل اندهاشا عندما أيقظهما رجال الشرطة الذين جاءوا إلى باب منزلهما، وهم يصطحبون معهم الطفلة الصغيرة.