بلدية غزة تحذر من انهيار بيئي في المدينة بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي

حذر المتحدث باسم بلدية غزة المهندس عاصم النبيه، من انهيار بيئي بسبب شح المياه، وتسرب الصرف الصحي، وتراكم آلاف الأطنان من النفايات، إضافة لحرق وتدمير مساحات خضراء واسعة في المدينة؛ نتيجة العدوان المستمر، وحظر إدخال غاز الطهي.

وذكرت البلدية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم لأحد، أن البلدية قد تشهد «كارثة بيئية خطيرة» في حال فيضان بركة الشيخ رضوان على منازل المواطنين ومراكز الإيواء المحيطة بها.

وأشارت إلى تحذيرها من تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان، بسبب تعطل محطات الصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي.

وقالت إن «نقص الآليات والمركبات الهندسية الثقيلة وقطع الغيار اللازمة للصيانة، يزيد من عجز البلدية عن تقديم الخدمات الأساسية».

وذكرت أن «الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة، و50% من آليات الصرف الصحي والنفايات وخدمات المياه».

وناشدت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ضرورة التدخل العاجل لدعم جهود البلدية، من أجل توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يعانون منذ أكثر من 14 شهرا.