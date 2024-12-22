شعبة السيارات: تلفيات كبيرة أصابت سيارات ذوي الهمم المحتجزة بالموانئ

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سيارات ذوي الهمم لم يتم الإفراج عنها من الموانئ حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأحد، أنه من غير المعروف سبب تعطُّل الأمر لدى الجمارك.

وأشار إلى أن هذه السيارات تم تحويل تكلفتها بالدولار بالكامل، حيث تعتبر استيرادًا شخصيًّا لذوي الهمم، وتصطف حاليًّا في المناطق الحرة.

ولفت إلى أن إدخال هذه السيارات لن يكلف الدولة شيئًا لأن تكاليفها دُفعت بالفعل، موضحًا أن دخول هذه السيارات يحقق موارد للدولة من خلال الرسوم التي تدفع.

ونوه بأن هذه السيارات محتجزة في الموانئ منذ ثلاثة أشهر، وتعرضت لتلفيات كبيرة، واصفًا الأمر بأنه صعب للغاية.

وأوضح أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد صرح مؤخرًا بأن هذه السيارات يتم الإفراج عنها أولًا، ثم مراجعة مدى استحقاق أصحابها.

وأكّد أن تكلفة هذه السيارات ليست مرتفعة، وأغلبها من موديلات قديمة، ولا تثير شبهات مخالفات، معقبا: «مفيش واحد هيشتري جواب (ذوي الهمم) بـ50 ألف جنيه ولا 100 ألف جنيه علشان يجيب سيارة بـ1000 يورو».