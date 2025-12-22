قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن عميلا في إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أطلق النار يوم الأحد على مهاجر كوبي يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد أن صدم الرجل العميل وزميلا له بسيارة رياضية متعددة الأغراض في عاصمة ولاية مينيسوتا.

وقالت مساعد سكرتير وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في رسالة بريد إلكتروني إن الرجل عض أيضا عميلا في إدارة الهجرة والجمارك أثناء سيطرة الضباط عليه خارج شقته في سانت بول بعد محاولته الفرار سيرا على الأقدام.

وذكرت ماكلولين أن الرجل لم يصب بأذى، كما أن الإصابات التي تعرض لها العميلان اللذان صدمتهما السيارة لم تكن تشكل خطراً على حياتهما، رغم أنه والعميلين نقلوا إلى المستشفى لتقييم حالتهم.

وتتزايد التوترات في منطقة مينيابوليس وسانت بول مع استمرار السلطات الاتحادية في حملة قمع الهجرة؛ حيث اشتبك عملاء إدارة الهجرة والجمارك مع متظاهرين في مينيابوليس المجاورة الأسبوع الماضي.

وقالت ماكلولين إن الرجل المحتجز يوم الأحد دخل الولايات المتحدة في عام 2024 من خلال برنامج متوقف حاليا كانت قد طبقته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والذي يسمح للمهاجرين الذين لا يملكون أوراق دخول رسمية بالبقاء في البلاد أثناء مراجعة طلبات اللجوء الخاصة بهم.

ووقع الحادث صباح الأحد. وقالت شرطة سانت بول في بيان إنها استدعيت إلى المنطقة بعد تقارير عن إطلاق نار، لتكتشف لاحقا أن عميل إدارة الهجرة والجمارك هو من أطلق النار.