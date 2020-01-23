محافظة القاهرة تنظم الملتقى التوظيفي الأول 3 فبراير المقبل

تنظم محافظة القاهرة 3 فبراير المقبل، أول ملتقى توظيفي لها، تحت عنوان "استثمار الشباب"، وذلك لمدة يوم واحد من الساعة التاسعة ​صباحا حتى الخامسة مساء، بمشاركة عدد كبير من شركات ومكاتب التوظيف، والتدريب والتأهيل للعمل بالقطاع الخاص والحكومي، بالإضافة إلى مشاركة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحديقة الجزيرة أمام دار الأوبرا المصرية بكورنيش النيل.

وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه سيتم تنظيم مؤتمر كبير للشباب، وسيكون به إعلان للوظائف بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، مؤكدا على أهمية مشاركة الشباب في جميع ما يتم من مشروعات وأنشطة داخل المحافظة.

وأكد المحافظ في لقاء منذ أيام مع عدد من الشباب أن الدولة تنظر للمواطن كمحور أساسي يجب تنميته والاهتمام بصحته، لذا تم العمل على تطوير التعليم، وتنظيم العشرات من المبادرات التي تنعكس على صحة المواطن، وتنمية المجتمع بشكل عام، مؤكدا على أهمية تعريف الشباب بالمشروعات القومية القائمة والتي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هناك زيارات ميدانية برفقه الشباب للمشروعات القومية الجارية ليعلم الشباب أهميتها ودورها في خدمة الدولة المصرية، ودائما هناك ضروروة وأهمية للاجتماع مع الشباب والاستماع لرؤيتهم كجزء هام من المجتمع المصري، والعمل على الاستفادة من رؤيتهم والعمل على تطبيقها، خاصة أنها دائما ما تكون هامة.

وأعلنت سمير عبد المجيد، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بمحافظة القاهرة، أن جهاز المشروعات الصغيرة نفذ مشروعات بقيمة 386 مليون جنيه خلال عام 2019، وتقديم مشروعات تدريب للشباب على الأعمال اليدوية والصناعات الصغيرة لفتح أسواق جديدة للعمل، وإتاحة فرص عمل جديدة، خاصة بحى الزاوية الحمراء لكثرة الأسر الفقيرة بها، بالإضافة إلى المعارض الخارجية بمل لا يقل عن 6 معارض سنوية يتحمل الجهاز 50% من نفقات التنظيم والانتقالات.