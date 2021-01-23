عمرو أديب: عاوز أشوف إزاي هيعزلوا ترامب وهو مش رئيس

تساءل الإعلامي عمرو أديب عن كيفية محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعزله من منصبه رغم أنه لا يتولى أي منصب الآن، مرجحًا أن ترامب سيكون أول مواطن أمريكي يحرم من حقوقه السياسية.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، إن الدستور الأمريكي يوضح أن العزل للرئيس أو الموظف العام، معلقًا: «عاوز أشوف إزاي هيعزلوا ترامب وهو مش رئيس، والدول لما بتخيب بتعمل حاجات غريبة».

وأشار إلى أن تعديل المادة 14 في الدستور الأمريكي تنص على منع أي مسؤول من الترشح حال اشتراكه في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة أو تقديمه عونًا في المساعدة، قائلًا إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تسعى لحرمان ترامب من حقوقه السياسية.

وتابع: «عزل ترامب منين؟ من فلوريدا من بيته من مراته وعياله؟ هو ليس مشرعًا أو مسؤولًا، ويعملوا ده إزاي متفهمش، هي تنفع جوا أمريكا لكن خارجها لا»، وفقًا لتعبيره.

وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أمس الجمعة، أن محاكمة دونالد ترامب ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير بعد أن يتسلم المجلس الأسبوع المقبل لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق.