برشلونة يكشف سبب غياب ديمبيلي عن مباراة ألافيس

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كشف نادي برشلونة الإسباني عن سبب غياب نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي عن مواجهة أمام ديبورتيفو ألافيس المقررة اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء في تغريدة لنادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ديمبيلي لم يحضر إلى المدينة الرياضية هذا الصباح بسبب توعك معوي".

وكان برشلونة قد تعرّض لحملة انتقادات إثر نشره قائمة الفريق التي ستلاقي ألافيس وذلك بسبب عدم تواجد اسم ديمبيلي فيها، وفقًا لما نقلته شبكة بي إن سبورتس.

وأوضحت الشبكة أن العلاقة بين برشلونة والدولي الفرنسي متوترة كليًا إثر رفض الأخير لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف الحالي.