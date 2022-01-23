وكيل تعليم الغربية يتابع الامتحانات في إدارتي شرق وغرب طنطا

قام اليوم الأحد، ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة متابعة شملت إدارتي شرق وغرب طنطا؛ لتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت في العاشر من يناير الجاري وتستمر حتى الثالث من شهر فبراير القادم، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف السادس الابتدائي، والأول الإعدادي، والثاني الثانوي العام (نظام ورقي)، والأول والثالث التجاري والفندقي والصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الأول الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022.

وتوجه وكيل الوزارة، لمتابعة مدرسة العنانية الإعدادية بنات، واطمئن على عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وسير الامتحان بصورة جيدة، ثم توجه لمتابعة مدرسة شمس المعارف الابتدائية المشتركة بنفس الإدارة، واطمئن على حسن سير الامتحان، والتشديد على الإجراءات الوقائية والاحترازية.

واختتم جولة المتابعة في مدرسة الشهيد إبراهيم حسين محمد السيد (الحكمة الثانوية بنات سابقا) التابعة لإدارة غرب طنطا، واطمئن على انتظام ونظافة المدرسة وحسن سير الامتحان لطالبات الصف الثاني الثانوي، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحانات، والتزام جميع الطالبات والمعلمين بضوابط الامتحان، والسماح لهن باستخدام التابلت التعليمي بديلا للكتاب المدرسي بالنسبة للطالبات المنتظمات، وورقة المفاهيم لطالبات المنازل، طبقاً لتعليمات الوزارة.

يذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي قد أدوا أمس أولى امتحانات المواد المضافة، وتبدأ اليوم أولى امتحانات الصف الثاني الثانوي في مواد اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات، والجغرافيا، حيث يؤدي 37320 طالبا في 134 لجنة رسمي ورسمي لغات، و12 لجنة خاص وخاص لغات.

واطمئن وكيل الوزارة على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطالبات داخل اللجان، واستخدام كواشف الحرارة عند الدخول إلى جميع اللجان.

وقد أشاد وكيل الوزارة باتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، من توفير أدوات التطهير والتعقيم، وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للجميع.

وصرح وكيل الوزارة، أنه نحو 104373 طالبا وطالبة من الصف السادس الابتدائي، ونحو 96778 طالبا وطالبة من الصف الأول الإعدادي، ونحو 37320 طالبا وطالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي العام، ونحو 39364 طالبا وطالبة من الصف الأول الثانوي الفني بنظام الثلاث والخمس سنوات، و868 طالبا وطالبة من الصف الثالث الثانوي الفني نظام السنوات الخمس فقط، يؤدون اليوم الامتحان، حيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي مادة العلوم في الفترة الأولى، واللغة الأجنبية في الفترة الثانية، في حين يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان العلوم فقط، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي مادة اللغة العربية للشعبتين الأدبي والعلمي في الفترة الأولى، وتطبيقات الرياضيات للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب التعليم الفني مواد مختلفة تبعا لتخصصاتهم.