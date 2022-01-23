الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تعتمد قائمة المحظورات باللغة العربية

أعلنت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري"، عن قائمة العناصر والطرق المحظورة لعام 2022، باللغة العربية، وذلك بعد تعريب النسخة الإنجليزية والحصول على موافقة رسمية لأول مرة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" باعتماد النسخة المعربة بالمصطلحات العربية الصادرة عن النادو المصري.

وذكر المركز الإعلامي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اليوم الأحد :"تشمل هذه النسخة قائمة العناصر والطرق المحظورة لعام 2022، ضمن المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، والتي بدأ سريانها منذ الأول من يناير الجاري، ويجري تحديث القائمة سنويا بعد عملية تشاور مستفيضة من خلال وادا".

وتُشدد قائمة المحظورات في كل صفحة من صفحاتها على أن الرياضي مسؤول مسؤولية تامة عن ضمان عدم دخول أي عنصر محظور إلى جسده.

من جانبها قالت الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات :"تعريب قائمة المحظورات بشكل رسمي تم لأول مرة بعد توقيع مذكرة تفاهم بالتنسيق مع الوكالة الدولية، وتلقينا شكر منهم على النسخة المترجمة للغة العربية، وكنا قبل ذلك نترجمها باللغة العربية لكن ليس بشكل رسمي معتمد، وقامت الوكالة الدولية بنشر النسخة العربية على الموقع الرسمي لأول مرة".

وناشدت الدكتورة هانم أمير جميع الهيئات الرياضية والرياضيين والأطباء المتعاملين في الرياضة، بضرورة معرفة قائمة المحظورات الجديدة، وتوخي الحذر في التعامل مع أي أدوية أو مواد مشكوك فيها، والرجوع دائما للمنظمة المصرية للاستفسار عن أي أمر، حفاظا على الرياضيين من خطر الإيقاف وكذلك حماية لصحتهم العامة وحياتهم بشكل عام.

يذكر أن مصر تستعد لاستضافة اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، لأول مرة، في شهر مايو المقبل بالقاهرة.