عصابة تستغل لاجئين أوكرانيين في تصنيع تبغ غير قانوني في إسبانيا

ويمكن أن تنتج هذه المصانع أكثر من نصف مليون علبة سجائر يومياً، كانت تباع في إسبانيا وخارجها.

وقالت الشرطة إن اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من الغزو الروسي لبلادهم كانوا يعيشون مكدسين في ملاجئ جاهزة داخل المصانع.

وكان هؤلاء يعملون لساعات طويلة دون أن يغادروا الملاجىء تجنباً لاكتشاف أمرهم، بسبب دخول بعضهم إلى البلاد بطريقة غير شرعية.

وعاش قادة العصابة "حياة مترفة"، بزعم نتيجة غسل أموال تهريب التبغ.

وصادرت السلطات خلال المداهمات منتجات تبغ بقيمة 41 مليون دولار، وسيارات فخمة، ومجوهرات وكميات كبيرة من النقد. وتعرض للتفتيش أكثر من 20 من المنازل والمباني الصناعية والمتاجر.

وعثر على أول مصنع سري في حظيرة دجاج بالقرب من إشبيلية في الجنوب في نهاية عام 2021 - ما قاد السلطات إلى الكشف عن عمليتين إضافيتين، في منطقة فالنسيا الشرقية ولاريوخا في الشمال.

وقالت الشرطة إن العصابة كانت تنوع في إنتاجها أيضاً، عبر تطوير زراعة كميات كبيرة من نبتة الماريجوانا.

وقد ساعدت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" في التحقيق.

ووفقاً لمعلومات صادرة عن عن الأمم المتحدة، هناك ما يقارب ثمانية ملايين لاجئ أوكراني مسجل في أوروبا، فروا من بلادهم نتيجة الغزو الروسي في فبراير 2022. من بينهم ما يزيد عن 160 ألف لاجئ مسجل في إسبانيا.