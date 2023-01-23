أشتية يطالب فرنسا بكسر الأمر الواقع والاعتراف بدولة فلسطين

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، فرنسا بكسر الأمر الواقع والاعتراف بدولة فلسطين، من أجل الحفاظ على حل الدولتين في وجه كافة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية لتقويضه.

جاء ذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في مقر المجلس الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الاثنين بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وسفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبدالرحيم الفرا.

وأطلع أشتية وزيرة الخارجية الفرنسية على تطورات الأوضاع في فلسطين، وتصاعد وتيرة العنف والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية.