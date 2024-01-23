الرئاسة التركية: الرئيس الإيراني يزور أنقرة غدا الأربعاء

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أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور أنقرة، غدا الأربعاء؛ تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر البيان أن أردوغان ورئيسي سيترأسان في أنقرة، الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع بحث العلاقات التركية الإيرانية على كافة الأصعدة، وسبل تعميق وتطوير العلاقات الثنائية.

وإلى جانب العلاقات الثنائية، سيبحث الزعيمان "الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وعلى هامش الاجتماع، من المنتظر أيضاً التوقيع على "وثائق مختلفة تهدف لتعزيز الأساس التعاقدي للعلاقات".

وكان من المقرر أن يزور رئيسي تركيا في الرابع من الشهر الجاري ولكن تم تأجيل الزيارة بسبب الهجوم الإرهابي في كرمان والذي استهدف زوار مرقد قاسم سليماني وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وكان ذلك التأجيل هو الثاني وذلك سبب اجتماع مجلس الأمن الدولي حول غزة في شهر ديسمبر.

وذكرت مصادر مطلعة أن تركيا وإيران سيبحثان في هذه الزيارة إمكانية المواجهة الفعالة والمشتركة ضد جميع الجماعات الإرهابية، وخاصة حزب العمال الكردستاني.