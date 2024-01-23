محافظ بني سويف يشهد احتفالية موسم حصاد محصول بطاطس التصنيع ضمن مشروع «عايشين بخيرها»

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفال بالموسم الرابع لحصاد محصول بطاطس، ضمن مشروع "عايشين بخيرها" الذي يتم تنفيذه تحت إشراف وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي ومؤسسة المجتمع المدني، ويهدف إلى التمكين الاقتصادي للمزارعين وتحقيق الأمن الغذائي، ورفع المستوى الاقتصادي، حيث حضر الاحتفالية الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، ومدحت صلاح رئيس مركز ببا، والمهندس أحمد ماهر مدير مشروع "عايشين بخيرها".

واستمع المحافظ لعرض موجز عن المشروع الذي يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى وسبل الوصول إلى الأطعمة ذات القيمة العالية للأسر والمجتمعات المحلية مع التركيز على التغذية السليمة للرُضع والسيدات فى سن الإنجاب، وزيادة فرص الوصول إلى الموارد والدعم الفنى والأسواق وإدماج الممارسات الزراعية الجيدة لصغار المزارعين والمزارعات لتحسين الغلات الزراعية وزيادة الإنتاجية، حيث تم العمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تقديم دعم فنى للمزارعين عبر الزيارات الحقلية وعمل فحص للحقول وإعطاء التوصيات اللازمة والمناسبة على حسب حالة النبات، ومتابعة تنفيذ الممارسات بشكل جيد وكذلك تنفيذ مدارس حقلية لتقديم الدعم الفنى والمعلومات المناسبة وتبادل الخبرات وقد تم تكوين مجموعات إدخار واقراض مع تنفيذ عدد من التدريبات مثل جلسات التغذية ودروس محو الأمية والتمكين الاجتماعى وتوفير قروض بأنواعها "استثمارية وشخصية" من خلال الصندوق مع التركيز على القروض الاستثمارية لعمل مشروعات ودعم المشروعات القائمة، بجانب رفع كفاءة الميسرات القائمة بالإشراف على تكوين المجموعات ومتابعة سير العمل بها.

وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة أكثر من 200 فدان موزعة على 284 حقلاً في 5 قرى (الشريف، بني قاسم، طحا ، جليلة ، قمبش) وبلغ إجمالي عدد المجموعات بالمشروع 119 مجموعة، وعدد المستفيدات 3016، فيما بلغ عدد الحاصلين على دروس التعليم المالي 2088، والحاصلات على تدريب التمكين الاجتماعي 1734، بينما وصل عدد الحاصلات على جلسات التغذية إلى 1911، حيث يتم يتم العمل بالمشروع للموسم الرابع فى الزراعة والمجموعات، ويوجد عدد كبير من المجموعات أكملت الدورة الثالثة وتعمل بالدورة الرابعة حالياً، بجانب عدد من المجموعات تعمل بالدورة الثالثة وأخرى تعمل بالدورة الثانية.

وأعرب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف عن أمله في تعزيز سبل التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والخبرات الدولية، بالتوزاى مع تعظيم الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني لتكرار مثل هذا النموذج المتميز وقصة نجاح تؤكد وبشكل جلي التناغم بين مؤسسات دولية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص ، وهو ما يتطابق مع توجهات الدولة في مجال تضافر كل الجهود لتنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتتسم بالاستدامة، خاصة وأن المشروع "عايشين بخيرها" يتم تنفيذه في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مثمنا التعاون المثمر بين القطاع العام والخاص المتمثل في برنامج "عايشين بخيرها"، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة بيبسيكو مصر، موضحا أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لإقامة مشروعات مستدامة وتمكين المرأة المصرية بشكل عام والريفية بشكل خاص، وتكاملاً مع جهود الدولة لتطوير قرى حياة كريمة.

من ناحيته احتفى محمد شلباية، بموسم الحصاد الرابع على التوالي لمحصول البطاطس ببني سويف، موضحا أن موسم الحصاد الرابع يأتي في إطار النجاحات التي حققها برنامج "عايشين بخيرها"، موضحا أن هذا البرنامج في إطار رؤية التي تولي أهمية كبيرة لدعم خطى الدولة تجاه تمكين المرأة المصرية والدمج بينهم للمساهمة في تنمية الدولة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وأن الشركة تنفذ في مصر واحد من أكبر البرامج الزراعية، من خلال زراعة 40,000 فدان.

وتابع أن خطتنا في مصر تهدف للوصول إلى 100% من إمدادنا المباشر من البطاطس بأيدي مصرية 100%، مما يتوافق مع الإرشادات العالمية لممارسات الزراعة المستدامة SFP وأكثر من 90% من البطاطس التي ننتجها في مصر من مصادر مستدامة، بالإضافة إلى تحقيقنا لأكثر من 106% من المستفيدين المستهدفين من البرنامج، حيث وصلنا لأكثر من 413,176 مستفيد من برنامج عايشين بخيرها مقارنة بالمستهدفين وهم 390,000 فرد.

وأشار شلباية إلى أن الموسم الرابع لحصاد محصول البطاطس هذا العام، وفر للمزارعات تدريبات مكنتهن من زراعة محصول البطاطس بأفضل جودة وأعلى انتاجية، ومَكن البرنامج المزارعات من أن يصبحن رائدات أعمال، حيث تم تدريبهن على كيفية إعداد دراسة الجدوى واختيار وانتقاء التقاوي وكذلك إعادة بيع المحصول، كما وجه شلباية شكره لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج، مشيرا إلى تواصل دعم هذا البرنامج وتطويره، بهدف تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بالتوطين وتمكين المرأة المصرية ودعم التنمية المستدامة في مصر.

من جانبها أشارت نهال القويسني إلى أن الفعالية تضمنت عرض قصص توضح النجاح والتحديات التي تعرضن لها المشاركات في البرنامج خلال هذا الموسم، حيث ساعد البرنامج هذا العام عدد من السيدات اللاتي تولن إدارة الأرض بأنفسهن، ليصلن إلى 148 مزارعة، ومن ضمن المزايا التي اكتسبتها السيدات خلال الموسم، هي تعلم كيفية عمل دراسة جدوى لحساب التكلفة والمكسب المتوقع واستهداف تحقيق الربحية لهن ولباقي المزارعين.

كما انعكس نجاح تجربة عمل المزارعات هذا العام على الخطط التوسعية للبرنامج، حيث استقبلن السيدات الكثير من طلبات المزارعين للعمل معهن في العام القادم، علاوة على طلب الكثير من السيدات الراغبات في الالتحاق بالبرنامج ليتعلمن ويصبحن أيضًا رائدات أعمال، ويرجع هذا للجودة المضمونة والإنتاجية والربحية الأعلى الذي استفاد بها باقي المزارعين والمثل الناجح الذي مثلته سيدات البرنامج.

جدير بالذكر أن برنامج "عايشين بخيرها" برنامج تمكين اقتصادي أطلقته شركة بيبسيكو مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة كير مصر للتنمية، بهدف تمكين المرأة الريفية وتحقيق المساواة بين الجنسين بالقطاع الزراعي. وحقق البرنامج نتائج مبهرة في زيادة دخل المزارعات، حيث تم تأهيل 1,955سيدة لفرص توليد دخل جديدة وإدماج 1,029 سيدة في سلاسل قيمة محاصيل الخرشوف والبامية والعنب والبطاطس، كما انضمت 14,627 سيدة إلى مجموعات الادخار والإقراض VSLA من أصل 10,000 سيدة مستهدفة، كما تم تدريب المزارعات والمزارعين على الممارسات الزراعية وافضل الممارسات للري والعمل على حقول ري ارشادية لنظم الري الحديث، مما أدى إلى توفير إجمالي 624.95 مليون لتر من المياه بمحافظة المنيا حتى الآن.