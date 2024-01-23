حبس المتهم بسرقة الهواتف من المواطنين في أطفيح

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس المتهم بسرقة الهواتف من المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة أطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل بمزاولة نشاط فردي تخصص في مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام بأسلوب "الخطف والمغافلة"، بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه 7 وقائع بدائرة مركز شرطة أطفيح، كما أرشد عن المسروقات 7 هواتف محمولة لدى عميله سيئ النية عاطل، "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.