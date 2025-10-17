حزب الجيل الديمقراطي يطعن على استبعاد قائمتيه لشرق وغرب الدلتا: الانتخابات ليست ديمقراطية إذا كانت بالتزكية

الشهابي: اللجوء إلى القضاء الإداري دفاع عن جوهر الديمقراطية نفسها.. ومصر الحديثة قامت على أساس التنوع والمشاركة

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وعضو مجلس الشيوخ، على استبعاد قائمة الجيل، من خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وقبول قائمة وحيدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفقا لتصريحات إعلامية أدلها المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، عقب إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين على انتخابات المجلس بنظامي الفردي والقائمة.

وقال الشهابي لـ"الشروق"، إنه رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، للطعن على قرار لجنتي الفحص بمحكمتي الزقازيق والإسكندرية، باستبعاد قائمة الجيل "شرق الدلتا، وغرب الدلتا" من المارثون الانتخابي، على الرغم من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة.

وفي بيان صادر عن حزب الجيل الديمقراطي، قال ناجى الشهابي، إنه قضى بنفسه ساعات طويلة داخل محكمة الزقازيق مع لجنة الفحص، لاستكمال جميع الأوراق المطلوبة وتم تسليمها رسميا، وتلقى من اللجنة نفسها تأكيدا بسلامة الموقف القانوني للقائمة وقبولها قبل مغادرته للمحكمة، كما أن وكيله في الإسكندرية بقيّ حتى الخامسة فجرا، للتأكد من أن كل أوراق قائمة الجيل مكتملة تماما، لذلك فوجئ بقرار الاستبعاد دون أي سبب قانوني واضح، وهو ما لا يمكن السكوت عليه.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن المذكرتين القانونيتين المرفقتين بالدعويين أوضحتا أن القرارين المطعون عليهما خالفا مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين القوائم.

وأكد الشهابي أن اللجوء إلى القضاء الإداري هو دفاع عن حق حزب الجيل وقائمته في الترشح، ودفاع عن جوهر الديمقراطية نفسها، لأن استبعاد القوائم المنافسة يجعل الانتخابات أقرب إلى «تزكية» لا إلى منافسة حقيقية.

وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الانتخابات لم تكن ديمقراطية إذا كانت بالتزكية، ومصر أكبر من أن تدار فيها العملية الانتخابية بهذا الشكل، قائلًا: "نحن نثق في عدالة قضائنا، ونؤمن أن محكمتي القضاء الإداري في الإسكندرية والزقازيق ستنصفاننا وتعيدان الأمور إلى نصابها الصحيح".

وشدد الشهابي على أن الانتخابات بغير تنافس تمثل إساءة للدولة ولصورتها أمام العالم، لأنها تظهر المشهد السياسي وكأنه مغلق أمام التعددية والاختيار الحر، في حين أن مصر الحديثة قامت على أساس التنوع والمشاركة.

واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 قوائم انتخابية من المرشحين على دائرة القائمة بانتخابات مجلس النواب، وأعلنت قبول قائمة وحيدة وهي «القائمة الوطنية من أجل مصر»، لخوض انتخابات مجلس النواب