 شهيدان في قصف للاحتلال على منطقة العطاطرة شمال غزة - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 8:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

شهيدان في قصف للاحتلال على منطقة العطاطرة شمال غزة

وفا
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 8:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 8:13 م

استشهد مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطنين محمد ياسر موسى العطار (22 عامًا)، وهاشم جمال هاشم العطار (31 عامًا)، إثر قصف إسرائيلي على منطقة العطاطرة.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مساء اليوم شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتعرض قطاع غزة، بين مساء أمس الثلاثاء وصباح الأربعاء، لغارات إسرائيلية عنيفة ومكثفة، أسفرت عن استشهاد 104 مواطنين، بينهم 46 طفلًا، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك