شهيدان في قصف للاحتلال على منطقة العطاطرة شمال غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم الأربعاء، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطنين محمد ياسر موسى العطار (22 عامًا)، وهاشم جمال هاشم العطار (31 عامًا)، إثر قصف إسرائيلي على منطقة العطاطرة.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مساء اليوم شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتعرض قطاع غزة، بين مساء أمس الثلاثاء وصباح الأربعاء، لغارات إسرائيلية عنيفة ومكثفة، أسفرت عن استشهاد 104 مواطنين، بينهم 46 طفلًا، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.