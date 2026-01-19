هيئة الدواء: لا توجد أية رسوم أو تراخيص مطلوبة لنشاط التركيبات الصيدلية

أكدت هيئة الدواء، أنه لا توجد أية رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه بناء على ما رصدته هيئة الدواء المصرية لما تم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في الساعات الأخيرة عقب نشر قرار هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025، فإنها توضح أن القرار لا يتعلق بالتركيبات الصيدلية الحالية التي يتم تحضيرها داخل الصيدليات المرخصة، ولن يتم تحصيل أي مقابل خدمات أو مبالغ مالية لاستمرار أو بدء مزاولة هذا النشاط القائم حاليا بالصيدليات والمتعارف عليه بالتركيبات الدوائية المختلفة التي يقوم بها الصيادلة وفقا لقانون 127 لسنة 1955.

وأضافت أنه سيتم نشر كل مايتعلق بطبيعة التراكيب المشار إليها بالقرار 868 لسنة 2025 في غضون فترة تطبيق الدليل التنظيمي في منشورات لاحقة.