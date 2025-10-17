أقام مئات الفلسطينيين بقطاع غزة أول صلاة جمعة بعد انقطاع دام شهور، وذلك على أنقاض مساجد دمرتها إسرائيل وأخرى تضررت جزئيا خلال الإبادة الجماعية التي استمرت عامين.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمرت إسرائيل 835 مسجدا بالكامل، وتعرض أكثر من 180 مسجدا لأضرار جزئية، بينها مساجد تاريخية سويت بالأرض.

ورصد مراسل الأناضول مصلين يجتمعون على أطلال مساجد بعد أن أزالوا بعض الركام بأيديهم وفرشوا أقمشة بسيطة للصلاة، ورفعوا الأذان لإحياء شعائر يوم الجمعة في أحياء صمتت فيها المآذن لأشهر.

وألقى الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 ألف طن متفجرات على قطاع غزة خلال عامين، ما تسبب بتدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية ونزوح قرابة مليوني مدني قسرا.

المواطن غالب النمر قال لمراسل الأناضول: "بعد أشهر من الحرمان عدنا نصلي في المسجد ولو بين الركام، فمجرد الوقوف هنا يمنحنا طمأنينة بعد ما عشناه من تعب الحرب وفقدان الأحبة".

وأضاف: "شعورنا لا يوصف من المتعة ونحن نجلس في بيت الله".

أما أبو كايد أبو عاصي، فقال: "شهور طويلة مرت دون صلاة جماعة في المسجد، واليوم يوم مبارك لاجتماعنا للصلاة من جديد".

يأتي ذلك عقب وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، بعد عامين من إبادة ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 67 ألفا و967 شهيدا فلسطينيا وإصابة 170 ألفا و179 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وتجويعا أزهق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.