 الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام شقيقين لمحل خضار والتعدي على صاحبه في بورسعيد
الجمعة 17 أكتوبر 2025 3:59 م القاهرة
الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام شقيقين لمحل خضار والتعدي على صاحبه في بورسعيد

محمود عبد السلام
نشر في: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 3:44 م | آخر تحديث: الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 3:44 م

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماع، يفيد تضرر خلاله صاحب الحساب من اقتحام أحد الأشخاص وشقيقه للمحل خاصته والتعدى عليه بالضرب ببورسعيد.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 12 الجاري بدائرة قسم شرطة الضواحي بين طرف أول: عاطل وشقيقه لهما معلومات جنائية، ومقيمان بدائرة القسم، وطرف ثان: القائم على النشر وشقيقه له معلومات جنائية.

وتبين أن المشاجرة بسبب خلافات بينهم حول البيع والشراء قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

