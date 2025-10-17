انتشال جثة طفل غارق في مياه بحر يوسف بالفيوم بعد 24 ساعة من اختفائه

انتشل فريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الفيوم، جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في مياه بحر يوسف بدائرة مركز الفيوم، وذلك بعد مرور نحو 24 ساعة على اختفائه من منزل أسرته بقرية الصعيدي التابعة للمركز.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل طافية بمياه بحر يوسف.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال الجثة، وتبين أنها للطفل يُدعى "يونس م."، يبلغ من العمر 5 سنوات، وقد أُحرر بشأنه بلاغ باختفائه منذ يوم عن منزل أسرته.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الطفل كان يلهو بالقرب من مياه البحر وسقط عرضًا ما أدى إلى غرقه. وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة وتسليمه لذويه.