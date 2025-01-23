حماس: السماح للنازحين بالعودة إلى شمال غزة في اليوم السابع من اتفاق وقف النار

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إنه سيسمح للنازحين بالعودة إلى شمال غزة، في اليوم السابع لاتفاق وقف إطلاق النار، الموافق 25 يناير 2025، وبعد انتهاء عملية تبادل الأسرى يومها، وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد «البحر».

وأوضحت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، أنه «سيسمح للنازحين داخليًا المشاة بالعودة شمالًا دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله».

وأشارت إلى أن «سيتم السماح في اليوم السابع للمركبات (على اختلاف أنواعها) بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات».

وذكرت أنه «في اليوم الثاني والعشرين للاتفاق، فسيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالًا من شارع صلاح الدين دون تفتيش».

وبين السابع من أكتوبر 2023 والتاسع عشر من يناير 2025، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد وإصابة ما يزيد على 158 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.