وكيل صحة بني سويف: تطبيق نظام الباكس في الأشعة لأول مرة بالمستشفيات

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، أنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير لشئون الأشعة، تطبيق نظام الباكس وهو نظام الأرشفة الإلكترونية؛ لربط وأرشفة فحوصات الأشعة عن بعد داخل مستشفيات محافظة بني سويف.

وأشارت "جاد"، خلال اللقاء الذي عقدته مع مديري المستشفيات ببني سويف التخصصي، وإهناسيا التخصصي، والصدر والقشن المركزي، والواسطي المركزي؛ للتعاقد على تطبيق نظام الباكس الجديد داخل المستشفيات، وذلك في إطار تطوير المنظومة الصحية ببني سويف، وتسهيل وتحسين الخدمة بحضور الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، والدكتورة حنان طه مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتورة سماح أحمد حمدي مدير الأشعة بالمديرية.

ونوهت بأن فكرة النظام الجديد تعتمد على تقنية الصور الرقمية للأشعة والتي يتم حفظها بصورة إلكترونية واسترجاعها مرة أخرى بسرعة فائقة لا تتجاوز الثواني المعدودة.

وأثنت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، على نظام الباكس الجديد في خفض انتظار وصول الأشعة، والزمن المستغرق لطباعتها من أجل سرعة وتحسين وتقديم الخدمة الصحية للمريض، والحفاظ على الأشعة، وسهولة متابعة الأشعة الخاصة بالمريض لدى احتياجه للمتابعة داخل جميع مستشفيات محافظة بني سويف.