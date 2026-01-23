الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لتطبيق اتفاق ميركسور رغم تصويت البرلمان لتأجيله

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تطبيق اتفاق شامل للتجارة الحرة مع مجموعة ميركسور لدول أمريكا الجنوبية بصفة مؤقتة، رغم تصويت البرلمان الأوروبي على إرجاء المصادقة عليه للمراجعة القانونية.

وذكرت فون دير لاين في ختام قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل تناول فيها عدة قادة أوروبيين المسألة، أن التكتل سيكون مستعدا للتعامل بمجرد مصادقة دولة واحدة على الأقل ضمن تجمع ميركسور.

وأضافت فون دير لاين في مؤتمر صحفي: "هناك مصلحة واضحة في ضمان دخول مزايا هذا الاتفاق حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن. باختصار، سنكون مستعدين عندما يكونون مستعدين".

وأشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار رسمي لتطبيق الاتفاق بعد.

وذكر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في نفس المؤتمر أن المفوضية لديها السلطة لتعجيل التطبيق المرحلي.

ومن المحتمل أن يثير قرار كهذا انتقادات من الدول المعارضة للاتفاق بقيادة فرنسا.