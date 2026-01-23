إيران: العدو لا يجرؤ على مهاجمتنا

قال نائب لقائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، إن أي هجوم على إيران غير وارد، مؤكدا أن "العدو لا يجرؤ على مهاجمة البلاد".

وأضاف أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن إمكانية تنفيذ "هجوم خاطف" على إيران، "محض وهم"، بحسب ما نقلته وكالة "إسنا" الإيرانية.

وأشار إلى أن بعض الأطراف في الولايات المتحدة يتحدثون عن مهاجمة إيران عبر السفن الحربية أو الطائرات، قائلا: "فليأتوا، نحن جاهزون لهم".

وأكد في الوقت نفسه أن إيران تمتلك "سيطرة ذكية وكاملة" على مضيق هرمز.

وأمس الخميس، قال ترامب، إن "قوة عسكرية هائلة تتجه نحو إيران"، التي قال إنه "يراقبها عن كثب".

وأكد في تصريحات على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، أنه هدد إيران بضربة إذا أجرت إعدامات، لكنه أشار إلى أنه "أوقف 837 عملية إعدام".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "لدينا الكثير من السفن في طريقها إلى المنطقة. كما أن لدينا حاملة طائرات متجهة إلى هناك أيضا. سنرى ما الذي سيحدث. لا أريد أن يحدث أي شيء، لكن سيتعين علينا أن نرى ما سيحدث".

وكان ترامب قد هدد مرارا بالتدخل ضد إيران بسبب "قتل متظاهرين" في الآونة الأخيرة هناك، لكن الاحتجاجات تضاءلت الأسبوع الماضي، وخفت حدة خطاب ترامب بشأن إيران.