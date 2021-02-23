وصلت شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا، إلى مطار القاهرة الدولي.

وسبق وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد أنها هدية من الحكومة والشعب الصيني، في إطار التعاون والتآخي بين الشعبين.

وأضافت زايد أن جائحة كورونا برهنت على عمق الصداقة بين الشعبين المصري والصيني.

وعقد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ مؤتمرا صحفيا في 7 فبراير الجاري حيث أعلن عن أن الصين ستزود مصر مجانا بـ 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكر أن هذه الخطوة تعكس مدى الصداقة العميقة بين رئيسي الصين ومصر والمشاعر الصادقة للشعب الصيني تجاه الشعب المصري، وستساعد مصر في التغلب على الوباء في وقت مبكر.

وفي وقت سابق أمس الاثنين أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني شي جين بينج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى أشاد بالدعم المتبادل خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد كدليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، معرباً عن التقدير لقرار الصين بإهداء كميات من لقاحات كورونا إلى مصر لتطعيم المواطنين، وتطلع مصر -في هذا السياق- لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات والإمكانات الصينية.

ومن جانبه، أشار الرئيس الصيني إلى أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة كورونا يأتي انعكاساً لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون بين الصين وسائر الدول العربية والأفريقية.