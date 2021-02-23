وصلت شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني ضد كورونا، إلى مطار القاهرة الدولي.
وسبق وأوضحت وزيرة الصحة هالة زايد أنها هدية من الحكومة والشعب الصيني، في إطار التعاون والتآخي بين الشعبين.
وأضافت زايد أن جائحة كورونا برهنت على عمق الصداقة بين الشعبين المصري والصيني.
وعقد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ مؤتمرا صحفيا في 7 فبراير الجاري حيث أعلن عن أن الصين ستزود مصر مجانا بـ 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وذكر أن هذه الخطوة تعكس مدى الصداقة العميقة بين رئيسي الصين ومصر والمشاعر الصادقة للشعب الصيني تجاه الشعب المصري، وستساعد مصر في التغلب على الوباء في وقت مبكر.
وفي وقت سابق أمس الاثنين أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الصيني شي جين بينج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى أشاد بالدعم المتبادل خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد كدليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، معرباً عن التقدير لقرار الصين بإهداء كميات من لقاحات كورونا إلى مصر لتطعيم المواطنين، وتطلع مصر -في هذا السياق- لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين لنقل الخبرات والإمكانات الصينية.
ومن جانبه، أشار الرئيس الصيني إلى أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة كورونا يأتي انعكاساً لما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والصين من مراحل متقدمة وعلاقة استراتيجية غير مسبوقة، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون بين الصين وسائر الدول العربية والأفريقية.