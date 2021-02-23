علّقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على معاقبة محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيري مدير أعمالها، بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.

وكتبت هيفاء عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء.. شكرًا للقضاء المصري العادل.. "وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ".. والحمدلله".

واتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 44 مليونًا و290 ألف جنيه، إضافة إلى 2 مليون و127 ألف دولار، وهي مبالغ سلمتها له لشراء وحدات عقارية، فضلا عن مبلغ 8.5 مليون جنيه، قيمة وحدة تحصّل عليها من منتج سينمائي؛ لصالحها لكنه استولى عليها لنفسه -وفقا لأقوالها- إضافة إلى قيمة تعاقدات أعمال فنية وحفلات.