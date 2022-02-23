عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد صورًا حصرية لقصف الجيش الأوكراني بالمدفعية والمدرعات والهاون على منطقة سبارتاك في ضواحي دونيتسك.

صور حصرية لقناتنا لقصف الجيش الأوكراني بالمدفعية والمدرعات والهاون على منطقة سبارتاك في ضواحي #دونيتسك pic.twitter.com/4BrSD5B8KY — Maxim Altoury (@Altoury) February 23, 2022

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قد أحبط اليوم الأربعاء، هجومًا إرهابيًا استهدف كنيسة أرثوذكسية في شبه جزيرة القرم، واعتقل ستة أفراد.

وقال الجهاز في بيان: «منع جهاز الأمن الفيدرالي وقوع عمل إرهابي في جمهورية القرم. ونتيجة للإجراءات المتخذة، تم اعتقال ستة مواطنين روس، من أنصار المنظمة المتطرفة الأوكرانية برافي سيكتور أو (القطاع الأيمن)، (منظمة محظورة في روسيا)، الذين كانوا يستعدون لتفجير عبوة ناسفة في إحدى الكنائس الأرثوذكسية في المنطقة لتخويف السكان».

وأضاف: «صادر جهاز الأمن الفيدرالي مكونات عبوة ناسفة من أحد المحتجزين بتهمة التحضير لعمل إرهابي في شبه جزيرة القرم، كما تم العثور على مراسلات مع خطط ورموز القطاع الأيمن»، حسبما أفاد به مكتب الأمن المركزي.