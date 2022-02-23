الشرطة الهولندية تنهي هجوما مسلحا على متجر لشركة آبل في أمستردام

قالت السلطات الهولندية مساء الثلاثاء إن هجوما مسلحا على متجر لشركة آبل في وسط أمستردام انتهى بعد نحو ست ساعات، حيث تم تحرير رهينة وألقت الشرطة القبض على المنفذ.

وتمكن رجل كان محتجزا تحت تهديد السلاح من الفرار وتبعه محتجز الرهينة إلى الخارج. وقالت الشرطة إنها تغلبت على المهاجم أمام المبنى.

وكان عشرات الأشخاص قد فروا بالفعل من المتجر، ولم يصابوا بأذى أيضا.

ولم تحدد الشرطة عدد الأشخاص الذين هربوا من الهجوم، إلا أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن عددهم كان يقدر بالعشرات.

وكتبت الشرطة على موقع تويتر إنها لن "تشارك أي معلومات عن الموقف داخل المبنى وحوله" لأسباب أمنية.

وأظهرت لقطات فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم وهو يهدد رجلا أعزل بمسدس. وذكر شهود أنهم سمعوا دوي أعيرة نارية، وفقا لوسائل إعلام محلية.