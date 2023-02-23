أفادت هيئة الكوارث التركية، بوقوع هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجة بولاية مالطيا، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن حصيلة القتلى جراء الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد هذا الشهر ارتفعت إلى 43 ألفًا و556.

وذكر صويلو لقناة «تي.آر.تي خبر» الرسمية، أن 7930 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزال الأول في السادس من فبراير، مضيفا أن أكثر من 600 ألف شقة و150 ألفا من المباني التجارية، تعرضت لأضرار طفيفة على الأقل.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر أجزاء من شرق طاجيكستان.

ووقع الزلزال في الساعة (00:37 بتوقيت جرينتش)، على بعد نحو 65 كيلومترا غربي مورغوب قرب الحدود مع إقليم شينجيانج الصيني، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية والمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عددا من الهزات الارتدادية، بما في ذلك هزة بلغت قوتها 5 درجات عند الساعة (00:55 بتوقيت جرينتش).

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي، فإن «عدداً ضئيلاً إلى معدوم من السكّان، معرّضون لانهيارات أرضية من جرّاء هذا الزلزال».

وحدّدت الهيئة مركز الزلزال في غورنو-باداخشان، وهي منطقة تتمتّع بحكم شبه ذاتي وتقع في شرق طاجيكستان على الحدود مع كلّ من أفغانستان والصين.