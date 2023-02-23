بوتين: روسيا ستولي اهتماما متزايدا لتعزيز ثالوثها النووي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن روسيا ستواصل إيلاء اهتمامها لتعزيز "ثالوثها النووي".

وأضاف بوتين، في كلمة له بمناسبة يوم المدافع عن الوطن: "سنولي اهتماما متزايدا لتعزيز الثالوث النووي كما هو في السابق"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع أن "الجيش والأسطول الحديث والفعال هو ضمان لأمن وسيادة البلاد، ويضمن تطورها المستقر ومستقبلها، ولذلك سنعطي الأولوية لتعزيز القدرة الدفاعية".

وأشار بوتين إلى أن العام الحالي، سيشهد دخول أولى منصات منظومة "سارمات" الصاروخية، الخدمة القتالية، مؤكدا أن موسكو ستواصل الإنتاج التسلسلي لصواريخ "كينجال" الفرط صوتية.

ولفت الرئيس إلى أن العام الحالي سيشهد كذلك تسليم كميات كبيرة من صواريخ تسيركون الأسرع من الصوت التي تُطلق من البحر.