كشفت تقارير صحفية أن الألماني يورجن كلينسمان مرشح لتولي منصب المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية.

وكتبت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية على موقعها الإلكتروني، أن هناك محادثات جارية بالفعل حول هذا الموضوع، وذكرت أنه في حال تعيين كلينسمان ستكون هذه هي المرة الثالثة له التي يتولى فيها تدريب منتخب وطني.

كان نجم هجوم المنتخب الألماني الأسبق تولى تدريب المانشافت في الفترة بين صيف 2004 حتى صيف 2006 وكان ذلك أيضا خلال إقامة مونديال كأس العالم لكرة القدم في ألمانيا عام 2006، ثم تولى كلينسمان - 58 عاما - تدريب المنتخب الأمريكي في الفترة بين يوليو 2011 حتى نوفمبر 2016.

وعلى مستوى الأندية، عمل كلينسمان مدربا حتى فبراير 2020 مديرا فنيا لنادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين.

وأعلن البرتغالي باولو بينتو استقالته من تدريب المنتخب الكوري الجنوبي بعد هزيمته أمام نظيره البرازيلي في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.