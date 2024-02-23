حزب الوفد: القائمة المغلقة المطلقة الأنسب للنظام الانتخابي المصري

قال النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ووكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن النظام الانتخابي والكتلة التصويتية في مصر، التي تتعدى 30 مليون ناخب، يجب أن تراعي سهولة عملية الانتخاب.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن القائمة المغلقة المطلقة تعد الأسهل والأنسب على صعيد العملية الانتخابية للناخب المصري، موضحا أن الناخب يختار قائمة واحدة فقط، بالإضافة إلى مرشح الفردي، بينما تتطلب القائمة النسبية ترتيب ما يصل إلى 100 مرشح بحسب نوع القائمة، الأمر الذي يستغرق وقتا أطول لتحديد اختيار الناخب.
وأكد أن القائمة المغلقة المطلقة الأفضل والأسرع، كما أنها تلبي تكوين المجتمع المصري، لا سيما أن 20% من المصريين لا يجيدون القراءة والكتابة، وبالتالي يعتمدون على الرموز في الانتخاب.
ولفت إلى تطبيق القائمة المغلقة المطلقة في فرنسا، والتي تعد من بين أفضل الديموقراطيات في العالم، مضيفا أن القائمة المغلقة المطلقة أسهمت في تطبيق المادة 122 من الدستور، المطالبة بتمثيل فئات محددة من المجتمع مثل النساء والأقباط وذوي الهمم والشباب والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين.
ونوه نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن نصف مقاعد البرلمان مخصصة للنظام الفردي، موضحا أن ذلك يُتيح الفرصة لمن يرغبون في الترشح بشكل فردي.