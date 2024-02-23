حزب الوفد: القائمة المغلقة المطلقة الأنسب للنظام الانتخابي المصري

قال النائب أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ووكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس ‏النواب، إن النظام الانتخابي والكتلة التصويتية في مصر، التي تتعدى 30 مليون ناخب، يجب أن تراعي ‏سهولة عملية الانتخاب‎.‎

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء ‏الخميس، أن القائمة المغلقة المطلقة تعد الأسهل والأنسب على صعيد العملية الانتخابية للناخب المصري، ‏موضحا أن الناخب يختار قائمة واحدة فقط، بالإضافة إلى مرشح الفردي، بينما تتطلب القائمة النسبية ترتيب ‏ما يصل إلى 100 مرشح بحسب نوع القائمة، الأمر الذي يستغرق وقتا أطول لتحديد اختيار الناخب‎.‎

وأكد أن القائمة المغلقة المطلقة الأفضل والأسرع، كما أنها تلبي تكوين المجتمع المصري، لا سيما أن 20% ‏من المصريين لا يجيدون القراءة والكتابة، وبالتالي يعتمدون على الرموز في الانتخاب‎.‎

ولفت إلى تطبيق القائمة المغلقة المطلقة في فرنسا، والتي تعد من بين أفضل الديموقراطيات في العالم، مضيفا ‏أن القائمة المغلقة المطلقة أسهمت في تطبيق المادة 122 من الدستور، المطالبة بتمثيل فئات محددة من ‏المجتمع مثل النساء والأقباط وذوي الهمم والشباب والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين‎.‎

ونوه نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن نصف مقاعد البرلمان مخصصة للنظام الفردي، موضحا ‏أن ذلك يُتيح الفرصة لمن يرغبون في الترشح بشكل فردي‎.‎