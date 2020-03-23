الكويت والبحرين يبحثان التعاون الصحي لاحتواء فيروس كورونا المستجد

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، سبل التعاون في المجال الصحي بين البلدين، وتبادل المعلومات الكفيلة باحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والحد من انتشاره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الاثنين رئيس مجلس الوزراء الكويتي، من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وتبادل الآراء حول ما يشهده العالم من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي – خلال الاتصال الهاتفي - عن شكره وتقديره للبحرين، ملكا وحكومة وشعبا، على ما تقدمه من عناية ورعاية للمواطنين الكويتيين المتواجدين هناك، تمهيدا لعودتهم إلى الكويت.