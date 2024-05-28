الخطيب يُصر على تغريم بيرسي تاو

كشف الإعلامي محمد الليثي عن استفسار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من خالد بيبو مدير الكرة بالفريق عن تفاصيل واقعة الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في مباراة الترجي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث اعترض اللاعب على تغييره بطريقة غير لائقة.

وأوضح أن الخطيب رفض مرور واقعة بيرسي تاو مرور الكرام رغم إحتفالات الأهلي بالتتويج، وأصر رئيس النادي على توقيع غرامة مالية ضد اللاعب حتى لا يتكرر هذا الأمر الذي لا يليق بالأهلي.

وأشار الليثي إلى أن خالد بيبو أكد للكابتن محمود الخطيب تغريم اللاعب رغم تقدم الأخير باعتذار عما بدر منه في نهائي البطولة وتأكيده على أن ما فعله كان ناتجا عن حماسه ورغبته في المشاركة حتى نهاية المباراة وعدم الخروج من الملعب.