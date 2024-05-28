دوللي شاهين: حاولت الانتحار 20 مرة وفشلت وهربت من المنزل عندما كان عمري 12 عاما

قالت الفنانة دوللي شاهين إن العباءة البلدي التي اشتهرت بها في الأعمال الفنية سواء سينمائية أو غنائية "مش بتاعة نانسي عجرم ولا بتاعة دوللي شاهين، هي خاصة بالفنانة هند رستم".

وذكرت في لقائها ببرنامج حواديت الناس المذاع على قناة الشمس، الثلاثاء، أن الفنان الفنان محمد رمضان حر في توصيف نفسه بـ"نمبر وان"، قائلة: "أي حد شايف نفسه نمبر وان فهو حر".

وشهدت الحلقة أول ظهور للطفلة نور ابنة الفنانة دوللي شاهين، بصحبة والدتها في لقاء تلفزيوني.

وأشارت دوللي شاهين إلى أنها البنت الوحيدة في أسرتها، ولأنها عاشت دور الولد حتى سن الثانية عشرة، مؤكدة أنه في طفولتها كانوا يتعاملون معها كولد، حيث كان شعرها شعر ولد وأيضًا ترتدي ملابس أولاد، وهذا الأمر لم يقتصر فقط على أسرتها بل كان في المنطقة التي تقطن بها، ويعود ذلك لأن والدها "لم يكن يريد بنات".

وأضافت دوللي شاهين ضاحكة أنها كانت "بلطجية المنطقة" بسبب تركيبة شخصية الولد في حياتها والتي كانت تسيطر عليها في مرحلة طفولتها، مشيرة إلى اشتراكها في أعمال كثيرة ومتنوعة مثل "سكرتيرة ومحلات ملابس ومحلات جاليري وغيرها"، حتى قررت أن تخوض تجربة الغناء، وهذا الأمر كان سبب حدوث الأزمة التي حصلت بينها وبين والدها.

وتابعت أنها هربت من البيت عندما كان عمرها 12 سنة، وأن أول عريس تقدم لها قام والدها وزوج خالتها بطرده، مؤكدة أنها حاولت الانتحار حوالي 20 مرة، وأن والدتها منعتها من دخول المستشفى خوفًا من معرفة والدها بمحاولة الانتحار.



