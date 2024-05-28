علق الإعلامي نشأت الديهي على حادثة استشهاد أحد أفراد القوات المسلحة على الحدود المصرية، محذرًا من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض سياسية.

وشدد خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين، أن «السوشيال لن تحكم البلاد.. ولن تتخذ قرارات الحرب والسلام»، مشيرا إلى أن بعض الجهات تحرك وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف زعزعة الاستقرار في مصر.

وقال: «من يحرك وسائل التواصل الاجتماعي عناصر معروفة، أرادت من قبل أن تدخل مصر في أزمة بـ ليبيا وحرب مع إثيوبيا، والآن يريدون حربا مع إسرائيل.. نريد أن نطفئ نيران الحرب في غزة لتعود هادئة تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية؛ لكن هما عايزين ندخل في حرب».

وحذر من مخاطر تزييف الحقائق ونشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى بعض الأمثلة المضللة مثل نشر صورة ملازم توفي في حادث سير على أنها لشهيد سيناء.

وشدد أن «مصر أكبر من أن يجرها مجموعة مرتزقة يباعون ويشتروا»، مشيرًا إلى أن «مصر دولة ذات سيادة ودولة كبيرة تحكمها مجموعة ثوابت استراتيجية؛ لا تحكمها مجموعة مشاعر من البعض».