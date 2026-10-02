انطلاق بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بمشاركة 20 دولة

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انطلقت اليوم الجمعة منافسات بطولة مصر الدولية للناشئين والشباب لتنس الطاولة، بمشاركة 20 دولة، والتي يستضيفها مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 250 لاعبًا ولاعبة يمثلون 20 دولة في مختلف المراحل السنية، إلى جانب مشاركة نحو 120 لاعبًا ولاعبة مصريين.

وتقام منافسات البطولة لفئات 11 و13 و15 و17 و19 عامًا، ما يمنح اللاعبين المشاركين فرصة قوية للاحتكاك الدولي واكتساب الخبرات أمام مدارس مختلفة في اللعبة.

ويهتم الاتحاد المصري لتنس الطاولة بتنظيم البطولات الدولية على أرض مصر، من أجل زيادة المشاركة الدولية، بما يعكس أهمية دعم وتطوير المواهب الشابة في تنس الطاولة.

ويدير البطولة عمرو فهمي، أمين صندوق الاتحاد المصري لتنس الطاولة.