وفاة شخص بسبب العواصف والأمطار الغزيرة بجزيرة كريت

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تضرب العواصف والأمطار الغزيرة جزيرة كريت اليونانية والكثير من جزر بحر أيجة، ما أسفر عن حالة وفاة واحدة مؤكدة حتى الآن.

وقالت أجهزة الطوارئ إن راعيا لقي حتفه بعدما جرفته مياه الفيضانات إلى الجزء الداخلي الجبلي من كريت.

وذكرت وسائل الإعلام اليونانية اليوم الجمعة، أن السياح لم يتعرضون لأذى حتى الآن. وبحسب هيئة الأرصاد الجوية اليونانية، من المتوقع استمرار الأمطار الغزيرة والعواصف الرعيدة حتى غدا الأحد.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه جرى تسجيل هطول نحو 361 ميللمتر من الأمطار في أنوييا بالقرب من ريثيمنو خلال أقل من 24 ساعة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن السيارات جُرفت إلى البحر على طول الخطوط الساحلية ودُمرت جسور وطرق.

وحذرت هيئة الحماية المدنية من أن التربة مشبعة بالمياه بالفعل في كثير من المناطق، مما يزيد خطر حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية. .

وتوقفت خدمة العبّارات جزئيا جراء الرياح العاتية. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "إي آر تي نيوز" أن أغلب العبّارات مازالت في الموانئ صباح اليوم الجمعة.

وجرى تسجيل رياح تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة في بحر أيجة. ومازالت جزيرة كريت في حالة تأهب قصوى. وأُغلقت كل المدارس في الجزيرة اليوم الجمعة.