برشلونة يتحرك لكشف لغز إصابات رافينيا المتكررة مع البرازيل

يسعى مسؤولو نادي برشلونة إلى معرفة أسباب الإصابات العضلية المتكررة التي تعرض لها البرازيلي رافينيا خلال فترات وجوده مع منتخب بلاده، بعدما تكرر تعرض اللاعب لمشكلات بدنية في المنطقة نفسها من الفخذ الأيمن.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو»، يعتزم مسؤولو الجانب البدني في برشلونة عقد جلسة مع رافينيا، سواء قبل خضوعه للفحوصات الطبية أو بعدها، للوقوف على تفاصيل الإصابات الأخيرة ومعرفة ما إذا كان هناك نمط متكرر في التدريبات أو عمليات الإحماء مع المنتخب البرازيلي قد يكون مرتبطًا بهذه المشكلات.

كما يرغب النادي الكتالوني في معرفة ما إذا كانت أساليب التدريب والإعداد البدني التي يخضع لها رافينيا مع منتخب البرازيل تختلف عن البرامج التي يتبعها بصورة منتظمة مع برشلونة.

وكان رافينيا قد بدأ الموسم الحالي بصورة قوية مع الفريق الكتالوني، بالتزامن مع تولي بنيامين كوجل مهمة المعد البدني الجديد، قبل أن تتجدد مشكلاته العضلية بمجرد انضمامه إلى معسكر المنتخب البرازيلي، رغم أن الإصابة الأخيرة لا تبدو خطيرة في الوقت الحالي.

وشارك رافينيا لمدة 90 دقيقة في مباراة البرازيل أمام أستراليا يوم الجمعة الماضي، ليكون المهاجم الوحيد الذي خاض اللقاء كاملًا رغم رحلة السفر الطويلة، قبل أن يعتمد عليه المدرب كارلو أنشيلوتي أساسيًا مجددًا أمام أستراليا في ملبورن يوم الثلاثاء الماضي.

3 إصابات متكررة في الفخذ الأيمن

وتعود أولى إصابات رافينيا في عام 2026 إلى نهاية شهر مارس، عندما تعرض لإصابة في أوتار الركبة اليمنى خلال مباراة ودية أمام فرنسا في بوسطن، ليتسبب ذلك في غيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي انتهت بإقصاء برشلونة.

وفي 20 يونيو، تعرض اللاعب لإصابة جديدة خلال المباراة الثانية لمنتخب البرازيل في كأس العالم أمام هايتي، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وتسببت الإصابة في غيابه عن المباراتين التاليتين أمام اسكتلندا واليابان، كما جلس على مقاعد البدلاء في مواجهة النرويج بدور الـ16، بعدما حصل على التصريح الطبي للمشاركة، لكنه لم يدخل أرض الملعب.

وعاد رافينيا من معسكر البرازيل بمشكلة بدنية جديدة، لتصبح تجنب الإصابات المتكررة والحفاظ على جاهزية اللاعب أحد أبرز الملفات التي يسعى برشلونة إلى التعامل معها خلال الفترة المقبلة.