فرنسا تقترح ضخ دول الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية كميات إضافية من الديزل والنفط الخام

اقترحت فرنسا، أن تضخ الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام، في خطوة تهدف إلى استرضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تضغط على بروكسل لبذل المزيد لخفض أسعار الوقود.

وأفادت تقارير أمس، بأن واشنطن طلبت من دول أوروبية ضخ كميات إضافية من مخزون الديزل لديها وإلا ستواجه حظرا أمريكيا على تصدير الوقود إليها.

وتتباطأ العديد من دول الاتحاد الأوروبي في الضخ من مخزونها، فيما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على التكتل بذل المزيد من الجهد للمساعدة في السيطرة على أسعار الديزل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع قوله إن الاقتراح الفرنسي، الذي تم طرحه خلال اجتماع عبر الانترنت بين مسئولين أوروبيين للتباحث بشأن ضخ كميات من الوقود، ينص على أن تضخ الدول الأوروبية 50 مليون برميل من الديزل، وأن تضخ الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 50 مليون برميل من النفط الخام.

وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية بأن الرئيس إيمانويل ماكرون تباحث الليلة الماضية مع ترامب بشأن أوضاع الطاقة العالمية، وسيعقد اجتماعا مع زعماء دول مجموعة السبع بأقرب وقت ممكن.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المفوضية الأوروبية بشأن هذا التقرير.

وفي الوقت الذي تسببت فيه الحرب الدائرة بإيران في رفع أسعار النفط الخام، فإنها قد فرضت ضغوطا أكبر على أسعار بعض المنتجات النفطية مثل الديزل والبنزين، وذلك لأن الصراع، بجانب الحرب في أوكرانيا، قد تسبب في نقص في المصافي العاملة التي تقوم بإنتاج الوقود.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة هي المورد الخارجي الأساسي للديزل إلى أوروبا.