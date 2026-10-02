سلاح الجو الياباني يبدأ انتشال طائرة استطلاع مسيرة أمريكية سقطت في البحر

ذكر سلاح الجو الياباني أنه بدأ اليوم الجمعة عمليات انتشال طائرة استطلاع مسيرة أمريكية الصنع مخصصة للمراقبة بعيدة المدى كانت قد سقطت في البحر الشهر الماضي، وسط تركيز اليابان بشكل أكبر على الطائرات المسيرة ضمن خططها الدفاعية.

وكانت الطائرة المسيرة من طراز "آر.كيو-4 بي" ، والتي تعرف باسم "جلوبال هوك"، قد فُقدت قبالة الساحل الشمالي من مقاطعة توتوري في شمال غرب اليابان في منتصف سبتمبر.

وذكرت قوة الدفاع الذاتي التابعة لسلاح الجو الياباني أنها توصلت إلى أن الطائرة المسيرة تحطمت ورصدت لاحقا ما بدا أنه هيكل الطائرة في قاع البحر على عمق ما بين 200 و300 متر(650 و980 قدما).

وكانت الطائرة واحدة من طائرات جلوبال هوك الثلاث في سلاح الجو الياباني.