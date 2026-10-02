مقتل 5 عمال جراء انهيار منجم غرب تركيا

أعلن وزير الطاقة التركي ألب رسلان بيرقدار، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 عمال إثر انهيار منجم في غرب تركيا.

وكتب بيرقدار على منصة "إكس" أن 7 عمال حوصروا تحت الركام.

وأضاف أنه جرى إنقاذ اثنين أحياء من المنجم الواقع في قضاء صوما بولاية مانيسا، مشيرا إلى أن أحدهما لا يزال يخضع للعلاج بينما غادر الآخر المستشفى.

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء الرسمية بأن الحادث وقع أمس الخميس، في حين لم تتضح بعد أسباب الانهيار.

وذكرت الوكالة اليوم الجمعة أنه تم توقيف تسعة أشخاص مشتبه بهم، من بينهم المدير العام للمنجم.