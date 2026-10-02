تايوان تحصل على أول طائرتين من 65 مقاتلة طلبتها من أمريكا

حصلت تايوان اليوم الجمعة على أول طائرتين من أصل 65 طائرة مقاتلة، طراز (إف-16 في) طلبتها من الولايات المتحدة، طبقا لما ذكره سلاح الجو في الجزيرة، في أعقاب سنوات من التأخيرات.

وهبطت الطائرتان (إف-16 في بلوك 70) في قاعدة شيهانج الجوية في تايتونج. وسيتم تسليم 63 طائرة أخرى. وكانت الجزيرة التي تخضع لحكم ذاتي والتي تطالب بكين بأحقيتها في السيطرة عليها كجزء من أراضيها، قد تقدمت بطلب للحصول على الطائرات (إف-16 في) في عام 2019.

وتشتري تايوان بشكل كبير أسلحة من الولايات المتحدة وهي أكبر حليف غير رسمي لها لتعزيز دفاعاتها في وجه تهديد عسكري من قبل الصين.

وترسل الصين طائرات مقاتلة وسفنا باتجاه الجزيرة بشكل شبه يومي.

والشحنة هي الأولى في قائمة طويلة من الطلبات الأمريكية المتراكمة بقيمة حوالي 30 مليار دولار. وتمثل طائرات (إف-16 في) ما قيمته 9 مليارات دولار أو حوالي 25% من إجمالي الطلبات المتراكمة، طبقا لما ذكره مرصد أمن تايوان في جامعة جورج ميسون.