بنجلاديش: اندلاع حريق كبير في مخيم للاجئي الروهينجا للمرة الثالثة خلال 4 أيام

اندلع حريق كبير في مخيمات للاجئي الروهينجا في جنوب شرق بنجلاديش، أجبر نحو 20 ألفا منهم على الفرار، في حين تخشى السلطات أن يكون 5 لاجئين قد لقوا مصرعهم في هذا الحريق.

وقال مسؤولون في الشرطة، وفقا لقناة "رسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن "الحريق بدأ على ما يبدو في واحد من المخيمات الـ34 التي أقيمت على مساحة 3237 هكتارا من الأرض، قبل أن تمتد إلى ثلاثة مخيمات أخرى ليفر اللاجئون حاملين ما استطاعوا من أمتعتهم".

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان ترتفع من المخيمات، بينما يحاول عمال ورجال السيطرة على النيران وإخراج اللاجئين إلى أماكن آمنة.

وأفاد المفتش في الشرطة غازي صلاح الدين بأن "النيران أخمدت بحلول منتصف الليل، وبأنه سمع أنباء عن وفاة خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وامرأتين بسبب الحريق".

وهذا الحريق هو الثالث الذي يشب في هذه المخيمات خلال أربعة أيام.

ويعيش نحو مليون من أقلية الروهينجا المسلمة من ميانمار في ظروف بائسة داخل مخيمات في منطقة كوكس بازار، بعد فرارهم من بلدهم عقب عملية عسكرية لجيش ميانمار عام 2017.