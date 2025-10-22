مدبولي: برنامج طموح لتصبح مصر ضمن أفضل 5 دول في كرة القدم

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لديها برنامج شامل للنهوض بالرياضة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هناك توجيهًا لوزارة الشباب والرياضة بالعمل على هذا البرنامج لتتمكن الدولة من تحقيق إنجازات في كرة القدم وتكون ضمن أفضل 5 دول على مستوى العالم.

وأشار مدبولي، إلى أن التوجيه الذي صدر لوزارة الرياضة في هذا الصدد يهدف إلى وضع برنامج طموح يلبي طموحات المصريين.

في شأن آخر، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على برنامج لما بعد برنامجها مع صندوق النقد الدولي، ولما بعد عام 2030.

ولفت إلى أن رؤية مصر 2030 وضعت عام 2015، لكن الوضع الآن يتضمن العمل على وضع مستهدفات واضحة حتى عام 2050.

ونوه بأن هذا الملف له الكثير من الأبعاد بما في ذلك الكثير من الحماية الاجتماعية، حيث سيتم تجميع المسارات المختلفة التي سيتم العمل عليها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي قطاع البترول، أكد مدبولي أهمية أن تكون الاستشكافات المحلية بوتيرة سريعة وكبيرة خلال الفترة المقبلة لضمان استدامة هذا المجال.

ونوه بأن تكلفة المليون وحدة الحرارية من الغاز عندما تُنتج محليا تبلغ 4 دولارات، في حين عندما يتم استيرادها كغاز مسال تبلغ 12 أو 14 دولارًا.

ونوه بأن ضمان الاستقرار في القطاع يتحقق من خلال استدامة وتزايد الإنتاج لتلبية احتياجات الدولة التي تزيد بشكل سنوي نظرًا للنمو المستمر والشركات التي تدخل الخدمة بجانب المدن الجديدة.