قوات يمنية تضبط سفينة إيرانية تحمل أسلحة في طريقها للحوثيين

أعلنت قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، ضبط سفينة إيرانية تحمل أسلحة ومنتجات إيرانية الصنع في طريقها للحوثيين بالقرب من باب المندب.

وقالت ألوية العمالقة، في بيان صحفي اليوم، إن "عملية ضبط السفينة الإيرانية جاءت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات السفينة اثناء محاولتها التسلل عبر المياه الاقليمية، حيث جرى اعتراضها وتفتيشها بدقة، والقبض على ثمانية بحارين يتبعون أحد القيادات الحوثية ضمن شبكة التهريب كانوا على متن السفينة التي قدمت من ميناء بندر عباس الإيراني".

وحسب البيان، شملت المضبوطات التي وجدت بالسفينة، صاروخ "كورنيت" مضاد للدروع، وقطع غيار خاصة للطيران المسيّر (الدرونز)، تضمنت وحدات تشغيل ومحركات ذات مواصفات عسكرية، وموصلات وكابلات تحكم دقيقة، وثمانية صناديق من الأدوية الإيرانية ومواد غذائية واستهلاكية من منشأ إيراني".

ولم يصدر تعليق فوري من قبل إيران أو الحوثيين بشأن هذه الشحنة، لكن سبق وأن رفضت طهران وجماعة الحوثي اتهامات سابقة بشأن تهريب أسلحة إلى اليمن.