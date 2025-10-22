 صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 4:55 م القاهرة
صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لشهداء وجرحى العدوان


نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 4:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 4:35 م

قالت وزارة الصحة في غزة، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 5 شهداء و4 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف في بيان، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,234 شهيدًا 170,373 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر، بلغ إجمالي الشهداء 88، وإجمالي الإصابات 315، وإجمالي الانتشال 436.

وأفادت باستلام 30 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 195 جثة.

وأشارت إلى التعرف حتى اللحظة على هوية 57 شهيدًا من قبل ذويهم.

