الحكومة توافق على تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الثالث والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع "المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى" بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان.

وأوضح المجلس، أن المرحلة الأولى للخط الرابع تمتد من "محطة حدائق الأشجار" حتى "محطة الفسطاط"، بطول 19 كم، بعدد ۱۷ محطة بينها ١٦ محطة نفقية ومحطة سطحية، وسيجري ربط الخط الرابع بكل من الخط الأول بـ"محطة الملك الصالح"، والخط الثاني بـ"محطة الجيزة".

ووفقا لمجلس الوزراء، تحقق هذه المرحلة هدفا تنمويا يتمثل في توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة في مناطق (الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة)، وفقا لأحدث المواصفات العالمية؛ لتحقيق أعلى مستويات الأمان، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمتحف المصري الكبير بالهرم بشبكة مترو الأنفاق، (سيتم ربطه بالخط الأول في محطة الملك الصالح، وربطه بالخط الثاني في محطة الجيزة).