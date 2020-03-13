 باكستان: 3270 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 634 ألف حالة - بوابة الشروق
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باكستان: 3270 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 634 ألف حالة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 8:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مارس 2021 - 8:25 ص

 سجلت باكستان 3270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 633 ألفا و741 حالة.
وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 72 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و935 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 585 ألفا و271 شخصا، مشيرا إلى أنه يوجد 34 ألفا و535 حالة نشطة.

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