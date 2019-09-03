 مصرع شاب إثر حادث تصادم بطريق «مصر- إسكندرية» الزراعي بالقليوية - بوابة الشروق
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مصرع شاب إثر حادث تصادم بطريق «مصر- إسكندرية» الزراعي بالقليوية

محمود عواد
نشر في: الأربعاء 23 مارس 2022 - 11:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 مارس 2022 - 11:00 م

لقى شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بطريق «مصر- إسكندرية» الزراعي.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بطريق «مصر- إسكندرية» الزراعي أسفل كوبري الحصة اتجاه بنها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف، وأسفر الحادث عن وفاة "محمود أ"، 22 سنة وتم نقل الجثة للمشرحة.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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